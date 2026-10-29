Apuestas NFL en México: los momios que más siguen los aficionados, según BC Game

La NFL tiene una audiencia propia en México y un partido en Ciudad de México en el calendario. BC Game (bcgame.mx) muestra cada partido de la liga con un mercado y dos momios. La tabla reúne los partidos de la semana con historia mexicana y lo que dicen de ellos los momios de BC Game.

¿Cuántos aficionados tiene la NFL en México?

La NFL tiene 40 millones de aficionados en México, la mayor base fuera de Estados Unidos, de acuerdo con datos de la propia liga.

El calendario de 2026 trae esa audiencia a casa. El domingo 22 de noviembre, los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota juegan en el Estadio Banorte, en el horario de Sunday Night Football. Los 49ers regresan a Ciudad de México por primera vez desde 2022, según el anuncio del equipo del 13 de mayo de 2026.

¿Cómo muestra BC Game un partido de la NFL?

BC Game muestra cada partido de la NFL con un mercado principal, Ganador (incl. prórroga), que tiene dos momios, uno por equipo, y ninguna opción de empate.

Incl. prórroga significa que cuenta el resultado final del partido, tiempo extra incluido. Es un mercado directo: se elige un equipo, no un marcador ni una diferencia de puntos. Los partidos están en la sección de Fútbol americano de bcgame.mx, dentro de NFL, y la tarjeta de cada uno reúne los dos equipos, el horario de inicio y los dos momios.

¿Cómo se lee un momio de la NFL: claro favorito o partido abierto?

Con dos momios, la lectura es una comparación: una distancia amplia entre ellos marca a un claro favorito y una distancia corta deja el partido abierto.

El favorito es el equipo con el momio más corto: lleva signo menos en formato americano y el número más bajo en formato decimal. El sitio muestra los momios en uno u otro formato, según la preferencia de cada usuario.

En la tabla de esta nota, claro favorito indica que, según los momios de BC Game, un equipo está muy por delante en el mercado. Abierto indica que el favorito lo es por poco, así que la tabla no nombra a ninguno. La misma comparación sirve para cualquier otro partido de la semana: se mira el momio de cada equipo y la distancia entre los dos.

Los momios se actualizan hasta el inicio de cada partido, y por eso la tabla lleva la fecha de su lectura.

¿Qué partidos de la NFL tienen historia mexicana?

Los partidos con historia mexicana son los de 49ers y Vikings, equipos del juego en Ciudad de México, y los dos partidos nocturnos del domingo y el lunes.

Los horarios están en hora del centro de México (UTC-6 todo el año).

Partidos con historia mexicana esta semana

Partido (visitante en local) Día Hora del centro Por qué está en la tabla Lectura de los momios de BC Game

49ers en Falcons Domingo 2549ers: juegan en Ciudad de México Abierto

Colts en Vikings Domingo 25Vikings: juegan en Ciudad de México Claro favorito: Vikings

Chiefs en Seahawks Domingo 25 Noche del domingo Abierto

Cowboys en Eagles Noche del lunes Claro favorito: Cowboys

Semana 7 de la NFL; lectura de los momios de BC Game del 22 de octubre de 2026.

Odds Boost, Cowboys–Eagles, lunes 26 de octubre: BC Game aumenta 100% el pago en el mercado de más de 44.5 puntos totales; apuesta máxima de 250 pesos, una apuesta por usuario.

BC Game opera en México con autorización a través de Producciones Móviles, S.A. de C.V., en unión con UNOCAPALI LA PAZ OPERADORA, S.A. de C.V., bajo el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter. Los momios de cada partido de la NFL pueden consultarse en bcgame.mx, desde la computadora o el celular.

Solo para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones en bcgame.mx. Juega de forma responsable.

Los momios y las ofertas promocionales están sujetos a cambios sin previo aviso.