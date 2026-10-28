Cruz Azul lanza descuentos en boletos para el partido contra León

Cruz Azul lanzó una promoción de 48 horas con descuentos en los boletos para el partido contra León, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026. Los precios de las localidades seleccionadas comienzan en 200 pesos y estarán disponibles únicamente mediante la venta en línea.

La oferta, anunciada a través de las redes sociales de La Máquina, contempla reducciones en distintas zonas del Estadio Banorte para el encuentro programado el sábado 31 de octubre. Entre las opciones con descuento se encuentran localidades de las secciones Alto Norte, Alto Sur, 300 Preferente y 100 Lateral, además de los Palcos Club.

La iniciativa busca facilitar la asistencia de los aficionados al estadio durante el cierre de la fase regular, en un momento en el que el equipo dirigido por Joel Huiqui pelea por el liderato general de la Liga MX.

Los descuentos abarcan 12 localidades, con precios que van de los 200 a los mil 200 pesos durante la vigencia de la promoción. Las reducciones varían según la zona, por lo que los aficionados pueden consultar las opciones disponibles antes de adquirir sus entradas.

Estos son los precios anunciados por Cruz Azul:

- Alto Norte: de 250 a 200 pesos.

- Alto Sur: de 250 a 200 pesos.

- Alto Lateral: de 300 a 200 pesos.

- Personas con discapacidad: de 300 a 200 pesos.

- 300 Preferente: de 450 a 200 pesos.

- 300 Lateral B: de 600 a 250 pesos.

- 100 Cabecera Norte: de 600 a 250 pesos.

- 100 Cabecera Sur: de 600 a 250 pesos.

- 100 Lateral: de 650 a 250 pesos.

- 100 Plus Norte: de 700 a 350 pesos.

- 100 Plus Sur: de 700 a 350 pesos.

- Palcos Club: de mil 600 a mil 200 pesos.

La promoción estará vigente durante 48 horas a partir de este miércoles y la compra deberá realizarse exclusivamente por internet.