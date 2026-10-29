Abreu lanza mensaje sobre Gilberto Mora: Xolos está listo para competir sin su estrella

Sebastián Abreu, director técnico de los Xolos de Tijuana, reconoció la importancia de Gilberto Mora dentro del equipo fronterizo, aunque dejó claro que el funcionamiento colectivo no depende exclusivamente de las cualidades del joven futbolista. Ante la posibilidad de que el jugador dé el salto al futbol europeo al cumplir 18 años, el entrenador aseguró que su plantilla tiene recursos para mantenerse competitiva.

Durante una conferencia de prensa, el estratega uruguayo expresó su satisfacción por el regreso de Mora a las canchas, especialmente por hacerlo frente al América, conjunto al que considera un equipo que estará presente en la Liguilla. No obstante, subrayó que otros jugadores también han asumido responsabilidades importantes a lo largo del torneo.

Abreu explicó que la presencia del juvenil representa una ventaja para Tijuana, pues amplía las alternativas tácticas del equipo, pero insistió en que el mérito también corresponde a los futbolistas que trabajan sin recibir la misma atención mediática.

"Le dimos la oportunidad a Gil de volver; no dependemos de una individualidad, no dependemos de su genialidad", afirmó el entrenador, quien también destacó el esfuerzo de sus dirigidos para sostener el rendimiento colectivo.

La posible salida de Mora hacia Europa

La posible salida de Mora rumbo al futbol europeo es un escenario que Abreu considera familiar. El técnico señaló que durante el torneo anterior y el actual, Tijuana ha tenido que afrontar periodos sin el jugador debido a sus convocatorias con la Selección Mexicana y a su proceso de recuperación física.

Por ello, el entrenador sostuvo que el equipo ya ha experimentado las dificultades de competir sin una de sus principales figuras y que no se trata de una situación desconocida para el plantel.

"Fue lo que vivimos el torneo pasado y este, tuvimos esa situación por selección y ahora por recuperación, así que no es imaginarlo, ya lo palpitamos", explicó el estratega.

Abreu respalda el talento de su plantilla

El entrenador también aprovechó para reconocer la calidad de los jugadores que integran a Xolos, al considerar que el plantel dispone de elementos con capacidad para responder en el terreno de juego, incluso cuando la atención se concentra principalmente en el joven mediocampista.

Abreu destacó que el equipo cuenta con talento suficiente para afrontar sus compromisos y que, en caso de no disponer de Mora, será necesario encontrar alternativas que permitan conservar la competitividad.

"Me quedo contento de que tengo un plantel competitivo; estamos los que estamos, no nos nombran mucho, hay materia prima muy buena, con el plus de Gil; si no lo tenemos, debemos buscar gente que nos ayude a competir", concluyó.

De esta manera, el técnico uruguayo dejó clara su confianza en el grupo de jugadores de Tijuana. Mientras se mantiene la posibilidad de que Gilberto Mora continúe su carrera en Europa al alcanzar la mayoría de edad, Abreu apuesta por el trabajo colectivo como la principal herramienta de Xolos para seguir compitiendo.