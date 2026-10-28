Canelo Álvarez llega a Riad para su combate con Christian Mbilli

Saúl ´Canelo´ Álvarez aterrizó en la ciudad de Riad de cara a su próximo combate contra Christian Mbilli el sábado 31 de octubre, esto en medio de una importante escalada de tensión bélica que vive Arabia Saudita en los últimos días.

´Canelo´ llegó a la sede del combate este miércoles y fue recibido a lo grande por la organización. Con mariachis de fondo, el pugilista mexicano atendió a los medios de comunicación y habló sobre la delicada situación que vive el país del Medio Oriente.

Álvarez fue contundente y aseguró que mientras la organización no dictamine lo contrario, el combate sigue en pie y él se encuentra completamente enfocado en ganar la pelea por el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. "Yo vengo a ganar un campeonato del mundo y lo que tenga que hacer para ganarlo, voy a ir a dónde sea y como tenga que ser. Al final de cuentas, si a mi no me dicen que no se puede, aquí estamos", declaró para Claro Sports.

Arabia Saudita enfrenta una severa crisis tras un ataque con misiles de milicias hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad. El atentado dejó al menos 13 muertos, más de 300 heridos y suspendió operaciones aéreas, exponiendo fallas de defensa e intensificando la tensión en Oriente Medio.

El impacto golpea de lleno la "Visión 2030" del príncipe Mohamed bin Salmán, enfocada en atraer inversión y turismo global. La incertidumbre generada compromete la estabilidad interna del país y mantiene en alerta a los mercados energéticos ante eventuales represalias militares.

De mantenerse en pie, este será el segundo combate en la historia de Canelo Álvarez en Medio Oriente; sin embargo, la situación de seguridad que atraviesa el país a días de la pelea es completamente nueva para el pugilista tapatío.

A pesar de toda la situación bélica que atraviesa el país, Saúl Álvarez aseguró que se encuentra completamente enfocado en este combate y disfruta volver a tener un evento en Medio Oriente. ´Canelo´ de momento no piensa en el 2027 y las peleas que pueda tener el próximo año ante los rumores de tres posibles combates. "Ahorita estoy disfrutando mucho todo esto y quiero ir pelea por pelea. Después de esta veremos que es lo que sigue."