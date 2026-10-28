Genoa sorprende a Juventus: Johan Vásquez brilla en victoria

El Genoa, con el mexicano Johan Vásquez de titular y disputando los 90 minutos, sorprendió a la Juventus al vencerla por 2-0 en duelo de la jornada 9 de la Serie A, que se disputó en el Stadio Luigi Ferraris.

Los dirigidos por Guillermo Giacomazzi sumaron su segundo triunfo consecutivo, después de haberle ganado 1-0 al Venezia en la jornada 8. Con este resultado, suben a la posición 13 de la tabla general de la Serie A.

El historial entre ambos equipos quedó así: 22 victorias para el Genoa, 15 empates y 29 triunfos para la Juventus.

El defensa mexicano Johan Vásquez fue el jugador mejor calificado por el Genoa, con un 8.7, en el que acertó 43 pases. El futbolista que estuvo debajo del zaguero fue Tomasso Baldanzi, con 7.9, con un gol, y salió de cambio al 68´.

El equipo donde milita el jugador mexicano rompió una "maldición" que tenía en el Estadio Marassi, cuando no marcaba desde el 15 de diciembre de 2023, en partido de la temporada 2023-2024 de la Serie A.

El Genoa abrió el marcador al minuto 12, cuando Kingsley Ehizibue sacudió las redes, mientras que Tomasso Baldanzi puso el 2-0 definitivo al 28.