Helinho del Toluca es sancionado tras agredir a Zendejas del América

CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció este martes la suspensión oficial del jugador del Toluca, Helinho, luego de la agresión física contra el volante del Club América, Alejandro Zendejas. El incidente ocurrió al cierre del partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026.

La resolución surge tras el análisis de los videos y el reporte arbitral del encuentro disputado el pasado fin de semana, donde el brasileño propinó un golpe al rostro de Zendejas tras ser expulsado. El organismo determinó que la conducta del futbolista infringe los reglamentos de integridad y juego limpio de la Liga MX.

Detalles de la sanción a Helinho y multas adicionales

Según el comunicado de la Comisión Disciplinaria, Helinho recibió una suspensión de varios partidos (el número exacto depende de la gravedad tipificada en el reporte) por conducta violenta. Además de la inhabilitación deportiva, el jugador deberá pagar una multa económica conforme al reglamento de sanciones vigente.

El conflicto no se limitó al campo de juego. El organismo también impuso sanciones a otros involucrados en la trifulca que se trasladó a la zona de vestidores, incluyendo multas para las directivas de ambos clubes por no controlar el comportamiento de sus integrantes en las áreas técnicas.

Zendejas y "Turco" Mohamed bajo la lupa disciplinaria

Alejandro Zendejas, aunque fue el receptor de la agresión física, no quedó exento de represalias. La Comisión dictó una sanción económica para el jugador americanista por "conducta inapropiada hacia un rival", derivado de los intercambios verbales que precedieron al contacto físico.

Por su parte, el director técnico del Toluca, Antonio "Turco" Mohamed, también fue suspendido. La sanción al estratega responde a las señas antideportivas dirigidas a la banca del América antes de que Helinho fuera retirado del terreno de juego, lo que exacerbó los ánimos entre ambas plantillas.

Consecuencias para el Estadio y el arbitraje

El informe disciplinario incluyó multas para la administración del Estadio Banorte debido a la conducta desplegada por un sector de la afición. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el inmueble no será vetado, permitiendo el acceso de público para los siguientes compromisos.

En el ámbito arbitral, se confirmó que la asistente Karen Díaz no fue programada para la Jornada 16. Esta decisión se toma mientras la Comisión de Árbitros evalúa el manejo del protocolo de seguridad y control de jugadores durante los disturbios que empañaron la victoria de las Águilas por 2-1 sobre los Diablos Rojos.