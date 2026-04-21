América y Toluca reciben castigos por incidente en Estadio Banorte

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las sanciones derivadas de la confrontación ocurrida entre América y Toluca durante la jornada 15 en el Estadio Banorte, con el conjunto escarlata como el más perjudicado por las medidas.

En el informe oficial se detallaron los castigos individuales. Helinho fue suspendido tres encuentros: uno por juego brusco que derivó en su expulsión y dos más por conducta violenta y su participación en altercados dentro del estadio. Con ello, el futbolista brasileño no podrá disputar la jornada doble ni el primer duelo de cuartos de final.

Sanciones al cuerpo técnico y jugadores

En cuanto al cuerpo técnico, Antonio "Turco" Mohamed y su hijo Sahyr recibieron un partido de suspensión. El estratega fue sancionado por incurrir en acciones contrarias al juego limpio, mientras que su asistente fue castigado por abandonar el área técnica para protestar de manera exaltada.

Por su parte, Henry Martín, involucrado en el enfrentamiento con Helinho en los pasillos del inmueble, fue suspendido un encuentro y recibió además una multa económica.

Otros implicados, entre ellos Alejandro Zendejas y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes que participaron en el altercado dentro de la zona lounge, únicamente fueron sancionados con multas.

Sanciones al Estadio Banorte

Respecto al Estadio Banorte, la Comisión decidió no aplicar el veto, pese a que existían elementos para hacerlo. En su lugar, se impuso una sanción económica al inmueble debido al comportamiento de algunos asistentes, quienes protagonizaron agresiones verbales documentadas en redes sociales, incluyendo expresiones racistas y homofóbicas.

El incidente también puso en el centro de la discusión el nuevo espacio lounge ubicado en el acceso de los jugadores al campo, diseñado como una experiencia VIP de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, lo ocurrido evidenció posibles riesgos en su implementación dentro del contexto del futbol nacional.