Julián Quiñones se posiciona como el goleador mexicano del momento

Luego de destaparse con un triplete el pasado miércoles y acechar a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo, Julián Quiñones es el mexicano más goleador del momento, en lo que va de la temporada 2025-26.

Julián Quiñones supera a Armando 'Hormiga' González, Germán Berterame, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quien recientemente fue operado y está en rehabilitación.

El actual jugador del Al-Qadsiah FC tiene un valor en el mercado de 12 millones de euros.

No fue tomado en cuenta por Javier 'El Vasco' Aguirre para los amistosos contra Panamá y Bolivia rumbo al Mundial 2026, debido a que no es Fecha FIFA, por lo tanto, la convocatoria sólo la conforman futbolistas de la Liga MX.

Armando 'La Hormiga' González, campeón de goleo de la Liga MX, suma un tanto con Chivas en el Clausura 2026, anotación que consiguió ante Pachuca en la jornada 1. El delantero del Guadalajara sí figuró en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez ha recuperado su olfato goleador. Aunque no anotó ante el Middlesbrough en la FA Cup, fue un revulsivo para que el Fulham le diera la vuelta al marcador. En la Premier League, le anotó al Chelsea para sumar su tercer gol en cinco partidos.

Germán Berterame sumó su primer gol del Clausura 2026, tanto que consiguió ante los Rayos del Necaxa en la jornada 2.