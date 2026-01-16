Lewis Hamilton y Ferrari dan vida al motor SF-26 en Maranello

Los muros de Maranello retumbaron este fin de semana con el sonido que define las esperanzas de toda una escudería para el 2026. En un evento cargado de simbolismo y en medio de rumores de la falta de fiabilidad del motor, Ferrari compartió oficialmente las primeras imágenes y, más importante aún, el audio del encendido de su unidad de potencia para el próximo campeonato.

No fue un procedimiento rutinario más; testigos de honor presenciaron el nacimiento de la bestia: Lewis Hamilton, Charles Leclerc y el director del equipo, Fred Vasseur, estuvieron presentes para dar el visto bueno al primer aliento del monoplaza que llevará por nombre SF-26.

El clip difundido en las redes sociales del Cavallino Rampante marca el primer material oficial que el equipo italiano comparte sobre su nuevo coche.

Sin embargo, curiosamente Ferrari no fue el primer equipo en poner su propio motor en pista, este honor le correspondió a Cadillac quienes en Silverstone, con Sergio "Checo" Pérez hicieron un día de filmación. La casa americana también está propulsada por el motor europeo.

Este encendido de motor ocurre en un momento de agitación interna para la estructura italiana. Si bien el ambiente en el video mostraba concentración y unidad, el contexto no puede ignorar la "bomba" informativa soltada el viernes por la noche: la reestructuración del equipo técnico de Lewis Hamilton.

Mientras el siete veces campeón del mundo observaba el motor cobrar vida, ya era de conocimiento público que Riccardo Adami no será su ingeniero de carrera en 2026. La escudería confirmó que Adami pasará a ocupar un rol de gestión en la Ferrari Driver Academy y en el programa de pruebas con coches previos (TPC). El 2025 fue su única temporada trabajando juntos, pero parece que la relación no prosperó como se esperaba, una situación que quedó expuesta en los mensajes de radio.