Sebastián Jurado suena para jugar en Europa: QPR y West Brom lo buscan

El portero de Juárez, Sebastián Jurado, suena para jugar en Europa. El originario de Veracruz se encuentra en el radar del QPR (Queens Park Rangers) y West Bromwich Albion, equipos que militan en la Championship del Reino Unido.

El periodista Daniel Reyes aclaró que Sebastián Jurado está en una lista de candidatos del QPR y West Brom para reforzar su portería en el próximo verano.

- Valor en el mercado: 1.80 millones de euros.

El Queens Park se ubica en el sitio 16 de la tabla general de la Championships, producto de 11 victorias, cinco empates y 10 derrotas. Ha recibido 39 goles en los 26 partidos que se han disputados para tener una diferencia de -1.

A su vez, el West Bromwich está cerca del descenso. Se ubica en el sitio 18 de 24 equipos, donde los tres últimos descienden. En la actual temporada suman 9 victorias, 4 empates y 13 derrotas, donde han encajado 35 goles para tener una diferencia de -6.

En la actualidad, el portero de 28 años es titular indiscutible con Juárez, quienes se encuentran en el lugar 11 de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX. Sebastián Jurado ha encajado dos goles.

En el Apertura 2025, el veracruzano disputó 17 partidos para sumar 1530 minutos jugados. En el torneo realizó 54 atajadas clave para el cuadro fronterizo, siendo el tercero de la Liga MX. Permitió 21 goles.

Los equipos en los que ha jugado Sebastián Jurado: Juárez, Cruz Azul, Veracruz.