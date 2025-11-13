Vigma se impone a Nationals y se afianza en el tercer lugar de la Liga

Con una ofensiva contundente, la escuadra de Vigma se anotó la doble victoria sobre Nationals y se afianzó en el tercer puesto del standing de la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo.

En la serie que se disputó en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, Vigma abrió la jornada con un triunfo por pizarra de 8 carreras contra 6; en dicho duelo, Ángel Villarreal salió airoso en el duelo de serpentinas ante Nahúm Terrazas; posteriormente, la limpia fue consumada con una victoria de 17-4 soportaron una certera ofensiva y un intratable Miguel Linares en el montículo; por su parte, Héctor Martínez fue el derrotado.

Con estos resultados, Vigma se mantuvo en el tercer lugar de la competencia con marca de 13 juegos ganados y solo 7 perdidos, a la vez que Nationals dejó su marca en 6-14.

El equipo de Blue Jays llegó a 15 triunfos en la presente campaña tras imponerse ante Generales-Tigres, en encuentro que libraron en el diamante del Parque Infantil. Max Méndez tuvo una hermética actuación en el centro del diamante y tuvo un contundente respaldo de su artillería para gestar una victoria de 14-1 en el primer encuentro del doble cartel, en el que Alexander Campos se llevó la derrota. Después, los azulejos completaron la barrida al imponerse por 13-1 en el segundo duelo, con acierto para Iván Rivera y derrota para Abraham Mata.

Los Indios de San Buena labraron una holgada victoria por pizarra de 8 carreras contra 3 en el primer desafío de la jornada frente a Gallos, con Abraham Castañón imponiéndose en la serpentinera ante Adrián Méndez; en el segundo cotejo, los emplumados respondieron con apretado triunfo de 6-5, el cual soportó Jesús Cuellar en la lomita, a la vez que Daniel Soto sufrió el revés.