David Castillo destaca en victoria de Diablos 6-1 sobre Ángeles

David Castillo tuvo una sólida actuación en el círculo del Parque Chacho Fabela y su artillería lo respaldó oportunamente para soportar el triunfo de Diablos por pizarra de 6-1 sobre Ángeles, en el inicio de la ronda semifinal de la Liga de Softbol 'Carrucha' Arizpe.

Los angelinos estrenaron el score en el segundo episodio, con una solitaria carrera que a la postre alcanzó solamente para evitar la blanqueada. Juan González timbró el 1-0 tras embazarse con doblete y ser remolcado por Gustavo Córdova, quien pegó sólido sencillo al prado derecho.

Pero en el tercer episodio, el cuadro de Ángeles cometió múltiples errores que le costaron la remontada. Juan González falló en la primera base, Daniel Peña cometió una pifia en la intermedia y Gustavo Córdova hizo lo propio en las paradas cortas, y sin conectar un solo hit en ese capítulo, los escarlatas elaboraron una triple producción por medio de Salvador Moreno, Gerardo Rivera y Yair Moreno para tomar el control de la pizarra.

Posteriormente, los pingos remacharon la victoria con otra cuota de 3 anotaciones en el quinto capítulo. Rivera anotó la cuarta rayita para la causa escarlata tras ser impulsado por Jonathan Mares con doblete, luego Daniel Abrego y Ángel Mancha produjeron en los spikes de Mares y José Villegas para sellar el 6-1 en el score final.

El acierto fue para el lanzador David Castillo quien lanzó 7 entradas completas de una carrera, 5 hits y 2 ponches, mientras que Eduardo González fue el bateador más certero de los pingos al pegar un par de sencillos en 3 turnos. Por su parte, Omar García cargó con la derrota.