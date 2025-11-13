Josimar García destaca como goleador en la Liga de Fútbol Intermunicipal de Frontera

Previo a la jornada 10, los equipos de La Inde y Deportivo Margaro comparten la posición de honor en la categoría Primera "A" de la Liga de Fútbol Intermunicipal de Frontera.

Con 6 victorias y 3 empates, La Inde figura con etiqueta de invicto al frente de la tabla con 21 unidades, compartiendo créditos con el Deportivo Margaro que tiene la misma producción luego de 7 juegos ganados y 1 perdido, aunque éste podría aprovechar un juego pendiente para tomar el liderato en solitario.

En la tercera posición, Nueva Creación registra 18 puntos tras 6 victorias y 2 derrotas, seguido por Borja Jr. con 17 y Coyotes Borja con 16 unidades; por su parte, el Atlético Occi suma 12 puntos, Real Victoria tiene 11, mientras que Pumas de la Occiental y Atlético Borja tienen 10 unidades, disputándose la octava posición de la tabla.

Ya en la parte baja de la competencia, el Flamengo aparece con 9 puntos en el noveno puesto, a la vez que Nápoles aparece en el penúltimo puesto con 6, y Real Morelos es sotanero con apenas 3 unidades luego de un triunfo a cambio de 8 derrotas.

Por otro lado, en la puja por el título de goleo, Josimar García lleva la iniciativa con 15 anotaciones jugando para los Coyotes de la Borja, seguido de cerca por Marcos Luna quien ha firmado 13 tantos con el Real Victoria.

Entre los partidos más llamativos de la doceava jornada, La Inde abrirá el telón frente a Nueva Creación en partido que se disputará el sábado a las 4:30 de la tarde en la cancha de la colonia Borja. Por su parte, Deportivo Margaro recibirá al Real Victoria el domingo a las 9:00 de la mañana en la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

También dentro de la cartelera matutina programada para el domingo, el campo del Polonia será escenario de los encuentros Pumas Occi-Atlético Borja y Borja Jr-Nápoles, mientras que Flamengo y Atlético Occi jugarán en la cancha "Lorenzo" Mendoza, en tanto que Real Morelos y Coyotes Borja se enfrentarán en el Cefare.