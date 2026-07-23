Denuncian irregularidades arbitrales en la final del Mundial 2026

¿Es neta?... En Argentina piden repetir la final ante España; denuncian presuntas irregularidades arbitrales y teorías de conspiración

El silbatazo final en el MetLife Stadium puso fin al Mundial 2026, pero no a la conversación. Días después de que España levantara el trofeo con un triunfo de 1-0 sobre Argentina, el encuentro continúa ocupando titulares, ahora por una campaña impulsada por aficionados que buscan que la final vuelva a disputarse.

La petición que desató el debate

La iniciativa comenzó a circular en la plataforma Change.org, donde usuarios promovieron una recolección de firmas para solicitar la repetición del partido. Los impulsores consideran que algunas decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del encuentro y piden que la FIFA revise nuevamente lo ocurrido.

Mientras la propuesta gana visibilidad en redes sociales, también ha provocado opiniones divididas. Para algunos aficionados representa una forma de expresar inconformidad; para otros, el marcador obtenido en la cancha debe respetarse como resultado definitivo.

El documento fue publicado bajo el título "Repetir la final del Mundial Argentina-España sin el árbitro corrupto" y cuestiona el desempeño del silbante esloveno Slavko Vincic, señalando presuntas decisiones que habrían perjudicado al conjunto albiceleste. Los organizadores sostienen que la revisión del partido sería una medida para garantizar la justicia deportiva. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna indicación de que el organismo rector del fútbol mundial contemple abrir un procedimiento derivado de esta solicitud ciudadana.