Piratas se coronan campeones de la Liga de Béisbol Furiazul

Tras una reñida disputa, el equipo de Piratas se proclamó campeón de la categoría Moyote en la Liga de Béisbol Furiazul.

Ayer en el Piratita Park, los filibusteros se impusieron en un intenso y dramático tercer juego de la serie final, superando a Gigantes por pizarra de 8 carreras contra 6 para quedarse con el título de la división de 7-8 años.

Dylan Acevedo comandó la victoria de la novena amarilla al conectar jonrón y par de dobletes en 3 turnos, sumando 3 producidas y 2 anotadas. Por su parte, Ricardo Morales bateó de 3-2 con un par de timbres, mientras que en el centro del diamante apareció Abraham Perales con sólido relevo de 2.1 innings, para acreditarse el éxito.

Por Gigantes, la dolorosa derrota se la llevó Joshua Ramírez tras una apertura de 2 entradas y 2 tercios, admitiendo 5 carreras.

Los colosos, que buscaban dedicarle un campeonato a su manager "Toñín Villanueva (+)", abrieron el juego con un par de anotaciones a cargo de Vicente Rebolloza y William Martínez. A su vez, los Piratas descontaron en el cierre de la primera tanda con anotación de Dylan Acevedo, mientras que en la tercera remontaron con un rally de 4 carreras que incluyó un vuelacercas del mismo Acevedo.

Para el cuarto rollo, Gigantes sumó una rayita más a su cuenta por medio de Fernando Sánchez, pero en el fondo del mismo capítulo, José Garza respondió por los filibusteros y timbró para poner los cartones 6-3.

Ya en la quinta entrada, Jorge Salazar conectó doblete productor de 2 rayitas y remachó la ventaja que dirigió el navío de Piratas al campeonato. Todavía en el sexto capítulo, los Gigantes hicieron el último intento con cuadrangular de 2 carreras de Asaf Sandoval, mientras que Said Castillo agregó una rayita más, luego entró Ricardo Morales al relevo en el montículo y logró culminar la obra.