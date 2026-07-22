Deportivo 20 empata 5-5 con Cañada Jr. en emocionante partido

Tras jugar buena parte del encuentro en inferioridad numérica tras la expulsión de Gerardo Ledezma, el Deportivo 20 se aferró al partido y terminó rescatando un empate con sabor a triunfo frente a Cañada Jr., en partido que libraron el fin de semana dentro de la categoría Segunda Fuerza del balompié municipal.

En la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, la cancha de la colonia Azteca fue el escenario de un duelo de ida y vuelta entre dos ofensivas que protagonizaron un auténtico duelo de toma y daca, hasta firmar una espectacular igualada a 5 goles.

Ambas escuadras dejaron en claro que tienen pólvora de sobra, aunque también exhibieron ciertas carencias en zona defensiva. Por Cañada Jr., Brayan Cázares se echó el equipo al hombro y firmó un hat-trick para convertirse en el principal verdugo de la zaga rival. Leonardo Hernández y Ángel Reyna también hicieron su aporte al marcador con una anotación cada uno, manteniendo a su escuadra en la pelea por los tres puntos.

Sin embargo, el Deportivo 20 respondió con carácter y no bajó los brazos pese a quedarse con un hombre menos. Cristian Álvarez figuró como referente ofensivo de su equipo al sacudir las redes en tres ocasiones, mientras que Leo Luján y Gerardo Ledezma agregaron un tanto cada uno para completar la reacción y sellar un empate que, por las circunstancias del partido, terminó celebrándose como una auténtica victoria.