RB Insupla logra victoria apretada sobre Guerreros gracias a Hugo de la Rosa

Hugo de la Rosa salió en modo depredador y marcó 4 goles para comandar la apretada victoria de RB Insupla sobre Guerreros por marcador de 5-4, en un trepidante duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga Municipal de Fútbol.

El conjunto albinegro encontró en su dorsal "10" a la figura que inclinó la balanza en un partido de ida y vuelta, con las defensas sufriendo ante el poderío ofensivo de ambas escuadras. De la Rosa fue el hombre que hizo la diferencia.

El atacante de RB Insupla se destapó como la gran figura del cotejo y de paso tomó el liderato de la tabla de goleo tras anotar a los minutos 11, 15, 34 y 68, completando un póker de anotaciones que soportó la ventaja. Por su parte, Andrés Garza apareció para ponerle el cerrojo al triunfo con un tanto al minuto 75.

Guerreros no fue un rival fácil y también contó con un ariete certero. Brandon Ibarra se convirtió en una pesadilla para la defensa rival y firmó un triplete al 19, 51 y 62, mientras Brayan Torres se hizo presente en el marcador al 55 para recortar distancias. Los bélicos buscaron el quinto hasta el último minuto y pusieron en aprietos al rival, sin embargo, la igualada no llegó.

La victoria de RB Insupla se construyó gracias a la destacada actuación de Hugo de la Rosa, quien mostró un gran nivel de juego y habilidad para definir frente al arco rival. Su capacidad para encontrar espacios y su precisión en el remate fueron claves para el resultado final.

El encuentro fue un verdadero espectáculo, con ambos equipos mostrando un juego ofensivo constante. Guerreros luchó hasta el final, pero no logró igualar el marcador a pesar de los esfuerzos de sus delanteros, quienes también tuvieron una destacada actuación.

Con esta actuación, Hugo de la Rosa no solo se posiciona como el goleador del partido, sino que también se coloca como líder en la tabla de goleo de la Liga Municipal de Fútbol, lo que aumenta las expectativas sobre su rendimiento en los próximos encuentros.