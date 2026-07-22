Atletas de Coahuila competirán en Juegos Centroamericanos 2026

Los monclovenses Dafne Quintero y Sebastián García encabezan la representación coahuilense que ya tiene asegurada su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde 15 atletas de siete diferentes disciplinas han sido confirmados para competir en la justa que dará inicio este viernes 24 de julio.

Con seis representantes, el tiro con arco será la disciplina con mayor presencia de Coahuila en esta primera competencia del ciclo olímpico. Dafne Quintero y Sebastián García competirán en arco compuesto, mientras que Raúl Rodríguez, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande lo harán en arco recurvo. Las pruebas de tiro con arco se desarrollarán del 25 al 29 de julio.

El tiro deportivo contará con tres representantes coahuilenses: la abanderada nacional Gabriela Rodríguez, así como Eréndira Barba y Edson Ramírez. En la esgrima, el lagunero Tommaso Archilei vivirá su primera participación como representante de Coahuila, mientras que el sanpetrino Carlos García afrontará la prueba de ciclismo de ruta.

Dentro de los deportes de conjunto, las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez integran la Selección Mexicana de Rugby, en tanto que Santiago Garza Osuna, originario de Nava, forma parte de la Selección Mexicana de Básquetbol.

Finalmente, Rubén Delgadillo volverá a portar el gafete de capitán de la Selección Mexicana de Sóftbol. La representación coahuilense todavía podría crecer, ya que permanece pendiente el anuncio del roster de la Selección Mexicana de Béisbol, que estará conformada por jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol.