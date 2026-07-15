Argentina remonta y avanza a la Final del Mundial 2026: Inglaterra cae

En un cuarto capítulo de drama, Argentina remontó a Inglaterra y defenderá el título ante España en el Mundial 2026. Los ingleses apostaron por cuidar la ventaja que le dio Gordon, pero la Albiceleste castigó esa pobre apuesta para seguir con vida en el Mundial. El corazón del Campeón continúa latiendo. Y en un cuarto capítulo lleno de dramatismo, nerviosismo y un final cardiaco, la Selección de Argentina selló su boleto a la Final del Mundial 2026, juego donde defenderá el título que ganó en Qatar 2022 tras vencer 2-1 a Inglaterra, donde intentará bordar la cuarta estrella a su escudo para empatar a potencias como Alemania e Italia.

Ahora, el rival será la Selección de España, quien venció a la favorita Francia, y que intentará poner un segundo título en sus vitrinas, aunque enfrente tendrá a un equipo de jugadores que esta vez no necesitó de la figura de Lionel Messi para avanzar. Esta vez fue por estirpe, por su categoría de monarca que pasó. Tras un primer tiempo en el que dominaron los ingleses, pero en el que no hubo una oportunidad real de gol, la verdadera acción se comenzó a sentir en los primeros minutos de la parte complementaria. Primero con una llegada de Julián Álvarez al área, que terminó con un doble remate a la portería, los primeros de la Albiceleste en todo el juego, y segundo con una jugada a velocidad del cuadro europeo que terminó con la pelota en el fondo de la portería sudamericana.

En un pase largo que desde la cancha de Inglaterra, Lisandro Martínez cortó la trayectoria, pero la pelota le quedó en las piernas a Declan Rice. De primera intención la abrió para Morgan Rogers, quien controló, se perfiló y mandó un quirúrgico servicio de derecha al segundo poste del marco defendido por el Dibu Martínez. Ahí llegó Anthony Gordon para cerrar la pinza y poner el 1-0 en el marcador. Los ingleses abrieron la pizarra y le cedieron la iniciativa a los argentinos. Le dejaron el control de la pelota y se tiraron atrás esperando un error o una jugada a contragolpe. Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a apretar y a jugar muy cerca del área de Jordan Pickford, quien antes de la segunda pausa de hidratación se convirtió en héroe al protagonizar una enorme atajada sobre el borde de la línea de gol, luego de un certero cabezazo de Nico González dentro del área chica.

El dominio continuó después de la pausa. Argentina tirada al frente e Inglaterra sosteniendo atrás. Al minuto 75 otra vez en un cabezazo dentro del área chica, esta vez de Alexis Mac Allister, los ingleses se volvieron a salvar. Ya no fue Pickford, si no el poste el que le negó a la Albiceleste la oportunidad de igualar el electrónico. En los siguientes tres minutos al menos en tres llegadas la afición albiceleste tuvo que ahogar el grito de gol. Parecía cuestión de minutos para que Argentina empatara el marcador.