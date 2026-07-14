Los Toros vencen a Progreso FC: primera victoria en Liga Municipal

Los Toros exhibieron variantes y efectividad al ataque para conseguir su primera victoria en la nueva campaña de la Liga Municipal de Fútbol, luego de imponerse ante Progreso FC por marcador de 4 goles contra 2 en partido correspondiente a la categoría Intermedia.

Sobre la cancha de la Unidad Deportiva, los bureles dominaron desde los minutos iniciales y contaron con una letal ofensiva que resolvió el cotejo con una clara ventaja, en acciones de la primera jornada.

Luis Espinoza y Juan Tobías se hicieron presentes con goles en la primera mitad, mientras que en el complemento aparecieron Cristopher Carrera y Luis Martínez con anotaciones que consumaron un debut triunfal para los Toros.

Del otro lado, Jandel de la Cruz dio la cara por la escuadra progresista. El ariete fue lo más rescatable de su equipo, al firmar un par de anotaciones que por lo menos sirvieron para darle algo de decoro al marcador.