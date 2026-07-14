Juventus inicia el Clausura 2026 con triunfo sobre Miravalle: 4-2

Con una contundente dupla integrada por Juan Aguilar y Pedro Mata, el Juventus sumó sus primeros 3 puntos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol, tras superar al debutante Club Deportivo Miravalle por marcador de 4-2.

En partido de la jornada inaugural, la Juve se repuso de una tempranera desventaja y encontró los goles en momentos oportunos para gestar un claro triunfo ante el recién ascendido equipo auriazul.

La "Mira" se había adelantado al minuto 17 con gol de Heriberto Flores, mientras que Brayan Escalante anotó al 33´ para poner los cartones 2-0. Por su parte, el Juventus respondió antes del final de la primera parte con goles de Juan Aguilar al 38´ y 42´ para emparejar los cartones y salir al descanso de medio tiempo con algo de tranquilidad.

Para la parte complementaria, la Juve dominó con claridad. Pedro Mata mostró su efectividad frente a la portería al anotar a los minutos 51 y 74, para consumar la remontada y darle los primeros 3 puntos al Juventus, dentro de la categoría Premier Plus.