Zinedine Zidane será el nuevo director técnico de Francia tras Mundial 2026

Una nueva era está por comenzar en la Selección de Francia. Zinedine Zidane será el elegido para reemplazar a Didier Deschamps después del Mundial 2026, aunque la Federación Francesa de Fútbol todavía no ha oficializado su nombramiento.

La expectativa creció tras la derrota de Les Bleus por 2-0 ante España en las Semifinales.

De acuerdo con medios cercanos a la fuente, Zidane alcanzó desde marzo un acuerdo verbal con la FFF para asumir el banquillo este verano. Deschamps dirigirá por última vez en el duelo por el tercer lugar, programado para el sábado 18 de julio, ante Inglaterra. Su primera misión será renovar al equipo liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Detalles confirmados

Zidane no dirige desde junio de 2021, cuando terminó su segunda etapa con el Real Madrid. Su currículum, sin embargo, lo coloca como el relevo natural: conquistó 11 títulos con el club español, entre ellos tres Champions League consecutivas y dos campeonatos de LaLiga.

Cuerpo técnico en formación

El posible cuerpo técnico también toma forma. Reportes en Francia señalan que David Bettoni, su antiguo auxiliar en el Real Madrid, y Hamidou Msaidie integrarían su equipo. Los últimos detalles deberán cerrarse antes del anuncio de la FFF.