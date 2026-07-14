Jinetes de México y Brasil competirán en San Buenaventura

Jinetes de México, Estados Unidos y Brasil competirán por la hebilla de campeón y una bolsa acumulada de 170 mil pesos en la décima edición del Super Bull anual San Buena 2026, el cual se realizará el domingo por la noche en la Plaza de Toros de San Buenaventura.

"Será un evento espectacular", dijo Luis Ortiz, director general de la Compañía de Rodeo Rancho La Viga, quien encabezó la rueda de prensa que se celebró ayer para dar detalles de la competencia que reunirá a 25 vaqueros de primera categoría.

"Están confirmados 4 jinetes brasileños, 2 estadounidenses y otros que vienen de diferentes estados del país, como Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Nuevo León. Representando a la Región estarán Bryan Medina, de Castaños, y Bryan Peña, del Ejido La Cruz de Frontera. Todos ellos montarán grandes toros de las ganaderías Rancho La Viga de Castaños, Rancho el XV de Candela, y Rancho La Herradura de Saltillo.

El evento contará con 25 montas en la ronda larga, en la que se repartirá el 60 % de la bolsa acumulada, mientras que los mejores jinetes pasarán a la ronda corta para disputar la hebilla de campeón y el resto de la premiación.

La organización del evento señaló que, además de las 30 montas programadas, el Súper Bull anual San Buena 2026 será reforzado con el show de los payasos Pollo y Shummy. Además habrá concursos para los asistentes y rifas de regalos, mientras que después del rodeo, la fiesta vaquera continuará con un baile amenizado por las agrupaciones Romeo Ibarra y la Perla del Norte, así como Danny Pérez y el Impacto Music.