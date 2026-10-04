Argentina golea 7-0 a Burkina Faso en el Mâs Monumental

Argentina cumplió con los pronósticos y aplastó 7-0 a Burkina Faso durante la Fecha FIFA de septiembre-octubre, duelo que se disputó en el estadio Mâs Monumental con balón en homenaje a Lionel Messi.

Con la playera que será recordada como la elegida para eliminar a Inglaterra del Mundial 2026, Argentina se presentó en Buenos Aires e inmediatamente puso diferencia de por medio, haciendo que Lautaro Martínez abriera el marcador en el minuto 3.

Los de Lionel Scaloni no perdonaron y la dinámica del compromiso se mantuvo en la cancha de un Mâs Monumental que presentaba espacios en las tribunas debido a la relevancia que le dio el aficionado sudamericano al rival, generando el autogol convertido por Diallo al 8´.

Con un balón especial debido a la despedida de Lionel Messi —que únicamente estará disponible para el juego ante Benín— Gianluca Prestianni puso el 3-0 al 12´.

Argentina dejó de pisar el acelerador y las aproximaciones de Nico Paz (35´) y Julián Álvarez (36´) concretaron el 5-0 parcial con el que se marcharon al descanso, pausa que aprovechó el estratega de la Albiceleste para modificar las piezas en el terreno de juego y darle protagonismo a elementos que —normalmente— no cuentan con actividad.

Finalmente, el segundo tiempo se decantó en favor de los locales que recibían en apoyo de una afición que no se presentó en su totalidad, celebrando el gol de Franco Mastantuono que se unía a la fiesta en Buenos Aires para anotar el 6-0 en el 57´ y el último por conducto de Giuliano Simeone en el 90' para el 7-0 final.

Las emociones y emotividad se reservarán para el martes 6 de octubre ante Benín, duelo en el que Lionel Messi vestirá por última vez la playera de la Selección de Argentina con la que logró consagrarse con la medalla de oro en Juegos Olímpicos (2008), Copa América (2021 y 2024), Finalíssima (2022) y Copa del Mundo (2022).