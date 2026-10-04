Emilio García logra medalla de bronce en Clásico Mr. México 74

Emilio García Hernández agregó una presea más a su histórica vitrina al colocarse en el tercer lugar de su categoría dentro del Clásico Mr. México 74, multitudinario evento que se celebró el viernes por la noche en el World Trade Center de la capital del país.

De nueva cuenta, el atleta monclovense se presentó en el máximo escenario del fisicoconstructivismo nacional en gran forma física y mental, y desde un inicio compitió por los primeros puestos en Veteranos 60-64 años, división que registró una reñida disputa entre 11 contendientes a la corona.

García Hernández logró superar el primer collage de comparaciones sobre la tarima y recibió la calificación para avanzar a la instancia final. Ante un experimentado y reconocido equipo de jueces, Emilio exhibió una gran preparación física que le valió el trofeo y la medalla de primer lugar, detrás de los exponentes de Querétaro y Ciudad de México, para sumar ya una decena de podios dentro del Mr. México que organiza la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness.

"Llegamos a la competencia con mucha incertidumbre sobre cuántos atletas seríamos, cómo llegarían mis compañeros de categoría, y sí que me la pusieron difícil. Fue una categoría de 60-64 años muy participativa, con un total de 11 atletas de gran nivel".

"Ya la ronda final, lo más emocionante fue colarnos al tercer lugar. Me lo propuse, lo visualicé y con entrega y dedicación logramos seguir en la batalla, por Coahuila y Monclova", declaró el atleta tras conseguir otra hazaña en el Mr. México.