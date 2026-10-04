Peluches y Porcinos avanzan a semifinales del Torneo de Denso Air Systems

El equipo de Peluches llegará a la ronda semifinal con la puntería bien afinada y la moral en alto tras golear a Gallos por marcador de 4 goles contra 1, en la última jornada de la fase regular del Torneo de Futbolito de Denso Air Systems.

En encuentro que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos de Frontera, Jonathan Anguiano hizo alarde de su contundencia al firmar un doblete para apuntalar el triunfo de su escuadra, el cual valió para asegurar un lugar en la fase semifinal que se disputará hoy. Por su parte, Alejandro Moreno y Jesús Urquidi contribuyeron a la ventaja con un tanto, mientras que los Gallos jugaron a un nivel bastante bajo y apenas les alcanzó para rescatar la honrilla con un solitario tanto de Jairo Hernández.

En uno de los partidos más reñidos del cierre de la fase de grupos, la escuadra de Porcinos venció al conjunto de Mangueras por la mínima diferencia de 3 goles a 2, para sellar su pase de entrada a la instancia semifinal. Elan Torres se convirtió en el MVP del partido después de firmar un doblete para encarrilar el triunfo de los Porcinos, secundado con un tanto de Ángel Almada para sellar el resultado, a la vez que los derrotados contaron con anotaciones de Gerardo Falcón y Eduardo García para aminorar la diferencia en los cartones finales.

De esta manera, hoy se disputará la final del Torneo de Fútbol de Denso con triple cartelera en la cancha de la Unidad "Papo" Ríos, donde jugarán Porcinos-Peluches y Perrines-Deportivo Logística por el pase a la gran final.