Leyendas del América jugarán en Puebla: evento el 15 de noviembre

Leyendas del América y del Atlético de Madrid sostendrán un juego en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un evento organizado por Never Say Never (NSN), con precios accesibles para el público en general.

La cita es el 15 de noviembre próximo, a las 18 horas. Se pondrán a disposición más de 46 mil entradas. El costo por boleto será desde los 240 pesos el más económico. La venta comenzará el 5 de octubre vía internet.

Cabe recordar que estas instituciones jugaron por última vez hace 12 años, en un amistoso en el estadio Azteca; Raúl Jiménez en aquel entonces disfrutaba sus últimos minutos como jugador águila antes de marcharse al Atleti.

El juego de leyendas entre el América y el Atlético de Madrid será de dos tiempos de 40 minutos, en el estadio Cuauhtémoc. Los penales serán el criterio de desempate.

NSN también informó que las leyendas de ambos equipos se confirmarán en los próximos días.

"Hemos reunido a jugadores que protagonizaron momentos inolvidables y construyeron una conexión especial con la afición. Volver a verlos defendiendo los colores del Club América y el Atlético de Madrid será una oportunidad única para revivir grandes recuerdos y acercar su legado a nuevas generaciones."

"A partir de la próxima semana revelaremos quiénes integran ambos equipos, y estamos seguros de que cada anuncio hará de este partido una experiencia aún más especial", palabras de Emilio Rabasa, CEO de NSN, publicadas en el boletín de las Águilas del América.