Homenaje a Juan Castro en el décimo aniversario del Gimnasio Marsopa

Con una espectacular función y un homenaje póstumo al hacedor de campeones, Juan Castro, el próximo sábado se celebrará el décimo aniversario del Gimnasio Municipal de Box "Marsopa" Castro.

La organización Toñeta Carmona reunirá a varios de los mejores prospectos de Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas en un programa especial para festejar la primera década de apertura del gimnasio que lleva el nombre del histórico mánager, quien falleció en 2020 y dejó un sobresaliente legado en el pugilismo a nivel estatal.

El cartel incluirá la participación de boxeadores de los gimnasios "Marsopa" Castro, "Yin" Barboza, Deportivo Lugo, Saucedos Boxing, Salazar Boxing, Carbael Boxing Team, Street Box, Deportivo Judicial Ramos y Asociación de Boxeo de Tamaulipas.

El inmueble abrirá sus puertas en punto de las 5:30 de la tarde para recibir a la fanaticada, la que podrá disfrutar de una maratónica cartelera que se anticipa espectacular por el nivel de los establos que se darán cita.