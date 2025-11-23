Victoria de Nuevo León en el campeonato nacional de béisbol 60 años en Eagle Pass

La Selección de Nuevo León se coronó en el Campeonato Nacional de Béisbol de categoría 60 años y más tras vencer al combinado de Baja California Sur por pizarra de 7 carreras contra 2, en la final del certamen que se disputó ayer en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Atanacio Martínez le dio ventaja a los regios en la primera entrada, tras embazarse con error del pitcher Jesús Navarrete y ser remolcado por Juan Pérez con imparable; por su parte, la escuadra bajacaliforniana respondió en el fondo del mismo episodio con anotación de Luis Castro para nivelar el score.

En el segundo capítulo, Nuevo León se despegó 3-1 con un par de timbres a cargo de Francisco Camargo y Alfredo García, luego Felipe Morales contribuyó con la cuarta rayita en la quinta tanda, mientras que parte alta de la séptima aparecieron Juan Pérez, Javier Sustaita y Camargo con una triple producción que aseguró la victoria.

Baja California hizo la intentona en el cierre de la séptima, pero solo le alcanzó para recortar la desventaja con una solitaria carrera de Luis Conrado Cruz para sellar el 2-7 en los cartones finales.

En la lomita del "Horno más grande de México", el relevista Rogelio Salinas se acreditó la victoria que valió el título tras lanzar 5 entradas, mientras que Jesús Navarrete sufrió el descalabro.

La justa nacional inició el pasado lunes con la participación de 17 escuadras de diferentes estados del país, destacando la participación de la Selección de Frontera como representante de Coahuila.