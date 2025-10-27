Equipo Piratas aplasta a Acereros Jr. con 30 hits en la Liga Béisbol Furiazul

Con un ataque de 30 hits, el equipo de Piratas labró una clara victoria por pizarra de 28 carreras a 3 sobre Acereros Jr., en encuentro que formó parte de la serie 10 en la categoría Escuelita de la Liga de Béisbol Furiazul.

Los cañones filibusteros detonaron de forma contundente para doblegar a un aguerrido conjunto acerero. Moisés Lira, André García, Jorge Salazar y Sebastián de León pegaron de 4-4 para figurar al frente de la ofensiva ganadora, mientras que Armando de los Santos destacó con tres cuadrangulares y un sencillo en 5 turnos en la registradora del Piratita Park.

Del bando contrario, Kaleth y Daniel García fueron los bateadores más contundentes de la novena de acero al terminar el juego con impecable marca de 5-5, seguidos por Ángel González quien bateó de 5-4.

Por otro lado, el ataque de Piratas lanzó ofensivas de 8 carreras en la segunda y cuarta entrada para apuntalar el triunfo, reforzando con 6 anotaciones en el primer y tercer rollo, respectivamente.

Mientras tanto, los Acereros tuvieron su mejor producción en cuarto episodio con un total de 7 anotaciones, mientras que en la primera tanda iniciaron con una fuerte ofensiva y consiguieron 6 rayitas.