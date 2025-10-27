Triple victoria de Venados de Piedras Negras sobre Club Zorros

Los Venados de Piedras Negras dominaron la jornada completa en el emparrillado de la colonia Guadalupe, de donde se llevaron las 3 victorias al visitar al Club Zorros en la jornada 7 de la Temporada Infantil 2025 de la AFAINC.

En la división U-8, la "ola naranja" no pudo hacerle frente al poderío ofensivo de los astados y terminó cargando con su tercera derrota de la campaña. Manuel Patiño y José García contribuyeron con un par de touchdowns, respectivamente, Román Chávez aportó una anotación, mientras que Víctor Cázares y Juan Maldonado se unieron a la causa con conversiones para labrar el triunfo de Venados por marcador de 30-0, en el primer encuentro de la triple cartelera dominical.

Posteriormente, el conjunto nigropetense continuó con su dominio sobre Zorros al imponerse en la categoría U-10 por marcador de 20 puntos a 0. Rogelio Rodríguez lideró la ventaja de los visitantes con 2 touchdowns, Christopher Canchola hizo una anotación y Patricio Risoul se hizo presente con una conversión para sellar el resultado.

Zorros intentó responder en la categoría U-12, pero no le alcanzó y terminó cayendo ante Venados con un marcador de 6-20 que consumó la barrida en la "madriguera".

Yoshio Sánchez concretó el único touchdown de Zorros en toda la jornada, para evitar la blanqueada en la categoría Mayor. Por su parte, astados soportaron la ventaja con touchdowns de José Risoul y Luka González, mientras que Patricio Valdés contribuyó con anotación y conversión.