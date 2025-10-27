México cae ante Zambia en preparación para Mundial Sub 17

México sufrió un traspié en su preparación rumbo al Mundial Sub 17.

El equipo tricolor fue derrotado a manos de Zambia por 3-1 en el primero de dos partidos amistosos en el Dubai Youth Challenge con fines de ajustar detalles de cara al debut en la Copa del Mundo que estrenará el formato de 48 selecciones.

Gael García, jugador del León, anotó el tanto mexicano con asistencia de Lucca Vuoso para empatar el cotejo en el primer tiempo, pero no fue suficiente contra el equipo africano.

La escuadra dirigida por Carlos Cariño cerrará su preparación el 30 de octubre frente a Tayikistán, posteriormente harán el viaje a Qatar para enfocar todo al primer partido del Mundial el 4 de noviembre contra Corea del Sur.

Cariño mandó este 11 titular en el juego contra Zambia: Santiago López (P), Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera, Óscar Pineda, Karin Hernández, Gael García, Luis Gamboa, Lucca Vuoso y Aldo de Nigris.