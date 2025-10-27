Nueva Creación avanza en Copa tras definición por penales

Con mayor precisión desde los once pasos, el conjunto de Nueva Creación consiguió el pase a la siguiente ronda de la justa copera en la categoría Primera 'A' del balompié fronterense, tras superar por 7-6 al Deportivo Margaro.

Durante los 90 minutos de tiempo reglamentario, ambos equipos protagonizaron un cerrado duelo que concluyó con empate a 2 goles por bando, obligando a definir al vencedor en la tanda de penales.

El Deportivo Margaro contó con anotaciones de Jonathan Jacobo y Martín Tovar, mientras que la escuadra de Nueva Creación respondió con goles de Miguel Espinoza y Luis Reyes para emparejar los cartones, y posteriormente fraguar la victoria con 7 aciertos y una oportuna actuación del arquero Ricardo Moreno en la serie de tiros desde el manchón.

Con esta victoria, Nueva Creación continúa su camino en el Torneo de Copa y espera rival para la siguiente etapa, mientras que el Deportivo Margaro se despidió de la justa para enfocarse solamente en la Liga.

AVANZA DEPORTIVO BAYER

El Deportivo Bayer no tuvo mayores dificultades ante el Deportivo Barrey y terminó imponiéndose por clara diferencia de 4 goles a 2, para firmar su pase de entrada a la próxima fase del Torneo de Copa.

Jesús Córdova, Alberto Sánchez, David Hernández y Hugo Amaro hicieron las anotaciones que labraron la holgada ventaja del Bayer, equipo que se consolidó como un serio aspirante a levantar la copa de la categoría Primera 'B'; por su parte, Eduardo Rodríguez y José Alaníz respondieron por el conjunto derrotado con un tanto.