Triunfo de Jairo Bernal, José Luis Macías y Jorge Delgado en el Torneo del Búho

El equipo integrado por Jairo Bernal, José Luis Macías y Jorge Delgado se adjudicó el primer lugar en el Torneo del Búho que se realizó este fin de semana en las instalaciones del Club de Golf Monclova A.C.

Tras una larga y reñida jornada nocturna que se disputó en el rústico campo ubicado al norte de la ciudad, el trío mencionado firmó una tarjeta de 63 golpes para encabezar la clasificación general y llevarse el trofeo de campeón.

En la segunda posición, Alfredo Ortega, Luis Govea y Fabián de los Santos cerraron con un score de 64, apenas un golpe detrás de los líderes, mientras que el equipo integrado por Roberto González, Jesús Hernández y Juan Padilla registró 65, para completar el podio con un meritorio tercer lugar.

La organización del torneo también reconoció a los tiros más cercanos al hoyo. En el O´yes 4, Daniel Delgado se llevó el primer lugar con una marca de 3.12 metros, seguido por Jorge Pérez, quien registró 4.15. En el O´yes 2, el ganador fue Fernando Tijerina con 6.28 metros, mientras que Alfredo Ortega ocupó el segundo puesto con 7.09 metros.

El Torneo del Búho contó con la participación de más de 40 participantes, cifra bastante significativa de cara al cierre de la temporada 2025, la cual culminará a finales de noviembre con la realización de la tradicional Copa Presidente.