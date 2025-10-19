Chivas se impone 2-0 a Mazatlán en emocionante encuentro

Guadalajara está de regreso. Después de un inicio de torneo complicado, Chivas se metió de lleno a la pelea por un puesto en la clasificación, después de vencer esta noche 2-0 a Mazatlán e hilar cuatro juegos consecutivos con victoria.

En una noche mágica para Armando González, el goleador del Guadalajara se estableció como el segundo mejor goleador mexicano y fue ovacionado por la afición de Chivas, tras convertirse en la figura del partido.

En los primeros minutos del encuentro, Chivas se colocó al frente con la anotación de Armando González. La "Hormiga" celebró el tanto; sin embargo, el gol fue anulado debido a que en el VAR se sancionó una mano del atacante, por lo que Fernando Hernández anuló el tanto.

Hormiga González abrió el marcador

Minutos más tarde, llegó el gol para Chivas. En un cobro de tiro de esquina, Facundo Almada llegó tarde por el balón y le propinó una patada a la "Hormiga"; posteriormente, la jugada fue sancionada en el VAR, por lo que Armando González tomó el balón y definió de gran manera el 1 a 0.

La "Hormiga", fiel a su estilo, festejó de manera muy peculiar, al recibir una esfera del dragón y colocar su mano en la frente, al estilo del manga japonés "Dragón Ball".

Cotorro González sentenció

Guadalajara vivía su mejor momento en el juego y fue así que llegó el segundo tanto de la noche. En una jugada que inició por la banda derecha, Richard Ledezma envió un centro a segundo poste, donde apareció Bryan González, quien remató de cabeza y colocó el 2 a 0 en el juego.

En el segundo tiempo, Mazatlán estuvo cerca de acortar distancias. Tras un tiro de esquina, Diego Campillo rechazó el esférico y le llegó a Luis Dudu, quien sacó un zapatazo que se estrelló en el travesaño, ahogando el grito de gol en el banquillo mazatleco.

Posteriormente, Armando González abandonó el terreno de juego en lugar de Javier Hernández; el juvenil del Guadalajara se fue ovacionado por la afición, entre aplausos y algunos aficionados de pie; el goleador del equipo rojiblanco salió del campo con su nombre vitoreado.

De igual manera, Gabriel Milito envió al terreno de juego a Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes se habían perdido los últimos cuatro juegos por lesión, por lo que ambos fueron recibidos de gran manera por la afición.

Chivas sobrellevó el encuentro para asegurar la victoria y conseguir su cuarto triunfo al hilo, manteniéndose momentáneamente en octavo puesto de la clasificación, manteniéndose en la pelea por un lugar en la fase final directa en el presente torneo.