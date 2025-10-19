Empate 1-1 entre Monterrey y Pumas en la Jornada 13 de la Liga MX 2025

Monterrey y Pumas empataron 1-1 en el Estadio BBVA en un partido lleno de intensidad, llegadas y polémica, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro comenzó con buenas sensaciones por parte del cuadro universitario, que al minuto 15 generó la primera jugada de peligro con un disparo de José Juan Macías desde fuera del área, pero Santiago Mele respondió con una gran atajada.

Rayados respondió pronto. Al 19, Germán Berterame estuvo cerca de abrir el marcador tras un rebote en el área, pero Ángel Azuaje salvó en la línea. Minutos después, al 23, un error de Keylor Navas al no poder quedarse con el balón casi le cuesta caro a Pumas, aunque Rubén Duarte despejó el remate de cabeza de Berterame sobre la línea de gol.

El conjunto regiomontano siguió insistiendo y al 35, Lucas Ocampos probó suerte con un disparo de media distancia, pero Navas contuvo sin complicaciones. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, Alan Medina apareció al 42 dentro del área para definir de pierna derecha al poste izquierdo de Mele y adelantar a Pumas 1-0.

Rayados reaccionó de inmediato. Al 44, Sergio Ramos intentó con un cabezazo que Navas desvió, pero al 45 fue derribado dentro del área, acción que el VAR revisó y se sancionó como penal. El propio Ramos cobró con autoridad y marcó el 1-1 antes del descanso.

En la segunda parte, el equipo de Domènec Torrent fue más insistente. Sergio Canales rozó el gol al 52 con un tiro libre que pasó apenas por arriba del travesaño. Un minuto más tarde, Berterame falló una clara frente al arco y al 58 volvió a intentarlo con un cabezazo que se fue desviado.

Canales continuó siendo protagonista y al 61 volvió a probar desde larga distancia, otra vez con el balón rozando el travesaño. La tensión creció al minuto 73 cuando el técnico de Rayados, Domènec Torrent, y el preparador físico de Pumas, Guillermo Hamdan, fueron expulsados tras una discusión en las bancas.

El español Canales tuvo la más clara del complemento al 74, al bajar el balón con la zurda dentro del área, pero su disparo se fue por un costado ante la salida de Navas. En tiempo agregado, al 91, Rayados intentó un contragolpe que terminó con un tiro desviado de Roberto de la Rosa.

Con este resultado, Rayados se mantiene en la parte alta de la tabla en la tercera posición con 27 puntos, mientras que Pumas ocupa el décimo lugar con 14 unidades y sigue sin ganar en el Estadio BBVA desde su inauguración.