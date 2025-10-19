Raúl Jiménez y Fulham caen ante Arsenal en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham sucumbieron ante el Arsenal por 0-1 en duelo de la jornada 8 de la Premier League, que se disputó en el Craven Cottage.

El delantero mexicano inició de titular y jugó todo el encuentro.

Raúl Jiménez encontró una oportunidad de abrir el marcador al minuto 11, pero su remate de pierna derecha fue rechazado.

El Arsenal se fue adelante en el marcador en el segundo tiempo. Tras un saque de esquina cobrado por Gabriel Magalhaes, el balón llegó a segundo poste para que Leandro Trossard rematara al fondo al minuto 56´.

Con su triunfo, el Arsenal conservó el liderato de la Premier League al llegar a 12 unidades, una más que el Manchester City.

Por su parte, el Fulham continuó con su mala racha al sumar su tercera derrota de manera consecutiva en la Premier. Se estancó en ocho puntos.

El próximo partido del Fulham será de visitante ante el Newcastle United, el sábado 25 de octubre, duelo que comenzará a las 8 de la mañana, tiempo de la CDMX.