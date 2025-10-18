Héctor Moreno dice adiós al futbol: cierra una carrera de leyenda

Monterrey, Nuevo León. – El defensa mexicano Héctor Moreno ha anunciado oficialmente su retiro del futbol profesional. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, el jugador confirmó que colgará los botines al término del torneo Apertura 2025, poniendo fin a más de dos décadas en las canchas.

"Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional", expresó Moreno, visiblemente agradecido por todo lo vivido a lo largo de su trayectoria. En su mensaje, dedicó palabras a sus entrenadores, compañeros, amigos y especialmente a su familia: "Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista".

El jugador cerrará su etapa profesional con los Rayados de Monterrey, equipo al que llegó en 2021, y con el que aún podría despedirse como campeón si el club consigue el título este torneo. Su posible homenaje o partido de despedida aún está por definirse.

Héctor Moreno deja un legado importante en el futbol mexicano. Formado en Pumas, dio el salto al futbol europeo en 2008 y fue parte fundamental del histórico título del Mundial Sub 17 con México en 2005. Su carrera internacional incluyó pasos por clubes como AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad, además de una etapa en el futbol de Qatar.

A nivel de selecciones, representó a México en cuatro Copas del Mundo (2010, 2014, 2018 y 2022) y fue convocado por primera vez en 2007 por Hugo Sánchez, cuando apenas tenía 19 años.

Moreno se despide con gratitud y la certeza de haberlo dado todo: "Gracias, futbol. Gracias, vida. Gracias, Dios", concluyó el mensaje con el que cierra uno de los capítulos más brillantes del futbol mexicano reciente.