Gilberto Mora no irá al Mundial Sub 17: "Debe estar más arriba", dice Cariño

Ciudad de México – El técnico de la Selección Mexicana Sub 17, Carlos Cariño, explicó por qué Gilberto Mora, una de las figuras más destacadas del proceso juvenil, no será parte del equipo que disputará la Copa del Mundo Sub 17 en noviembre próximo en Qatar.

Según Cariño, la ausencia del jugador de los Xolos de Tijuana se debe a su notable crecimiento en los últimos meses, lo que lo ha llevado a participar en torneos de mayor exigencia: "Jugó un Mundial Sub 20, luego la Copa Oro... los méritos que ha hecho indican que debe estar más arriba. ¿A quién no le gustaría tenerlo? Pero hay que dejarlo crecer".

A pesar de tener 17 años recién cumplidos (el pasado 14 de octubre), lo que lo hacía elegible para el torneo, Gil Mora no será parte del plantel Sub 17 para evitar sobrecargas físicas y porque ha sido llamado por Javier el 'Vasco' Aguirre a la Selección Mexicana mayor para partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Mora fue pieza clave en el proceso de Carlos Cariño desde la categoría Sub 15, y aunque su ausencia será notoria, el estratega confía en el talento del resto del grupo: "Seguramente van a ver alguno que otro en esta categoría con esa calidad", dijo antes de partir a la gira previa al torneo.

México en el Mundial Sub 17:

Inicio del torneo: 3 de noviembre de 2025 (en Qatar)

Debut de México: 4 de noviembre vs Corea del Sur

Grupo: Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza

Meta: Alcanzar al menos los cuartos de final