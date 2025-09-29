Arqueros destacados premiados en Ecoparque Monclova

Con 180 arqueros participantes y más de 500 asistentes, este fin de semana se llevó a cabo la etapa final del Slam del Norte de Tiro con Arco 3D, con el Ecoparque de Monclova como escenario.

Desde temprana hora, arqueros de Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas se adentraron en las veredas en busca de los modelos 3D de animales para poner a prueba su concentración, precisión y destreza en el arco, con la consigna de lograr la mejor puntuación para hacerse de un lugar en el podio final.

Tras una soleada, intensa y competida jornada, los organizadores del evento encabezaron la ceremonia de premiación, contando con invitados especiales como el alcalde Carlos Villarreal, el empresario Salvador Kamar, promotor del Club Arqueros de Monclova y del deporte, además de la arquera internacional Dafne Quintero, e Ivan Sakanasi, encabezando el comité organizador del evento.

Fueron 17 categorías las que se disputaron en la última etapa del Slam. La justa dejó como ganadores a Francisco Flores del Club de Tiro y Pesca "Manuel María Silva" en la categoría Abierta "A", Adalberto Garza del 1440 Archery ganó en Abierta "B", Gilberto Benavides del Club Cazadores dominó la categoría Mira Fija "A", Daniel Salazar del Club "Manuel María Silva" encabezó la puntuación en Mira Fija "B", Timoteo Guajardo del Club Cazadores ganó en Master, mientras que Brandon Cavazos del Club "Manuel María Silva" lideró la categoría Abierta "C".

En Femenil Compuesto, el primer lugar se lo llevó Erika Aldrete del Club 1440 Archery, a la vez que Ana Paula Vázquez del Fossil Archery dominó en Recurvo Mixto, María Mata del Club Halcones encabezó la categoría Barebow Femenil, Manuel Leal del Club 1440 ganó en Barebow Varonil, David Lozano del club CAMAC lideró en Tradicional Recurvo, mientras que Roberto Adame de Cazadores fue primer lugar en Tradicional Longbow.

Por su parte, Melchor Flores del Club Catujano fue el ganador en la categoría Juvenil Compuesto, Evy Larissa Muñoz de 1440 Archery subió a lo más alto del podio en Juvenil Recurvo, Adalberto Tijerina de Güelitas Shooting lideró en Infantil Compuesto y Andrea Esparza del 1440 Archery hizo lo propio en Infantil Recurvo.