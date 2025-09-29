Mensaje de Bienvenida y Patada Inicial en Torneo de Fútbol de Denso Air System

En Denso Air System inició la búsqueda de un nuevo campeón en su tradicional Torneo de Fútbol, certamen interno que reúne a trabajadores y familias en torno al deporte. La cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos fue el escenario de la colorida ceremonia inaugural, en la que se presentó a los 12 equipos que buscarán el título. Los protagonistas de la justa, que defenderán el banderín de sus departamentos en la cancha, son Lobos, Galácticos, Deportivo SCX, La Juve, Los MDF, Tool Machine, Comodines, Los Borris, Vengadores, Kawasakis, Jicamitas QC y el campeón defensor, Los Porcinos. El evento contó con la distinguida presencia de directivos de la empresa. Masaki Kobayashi fue el encargado de dirigir el mensaje de bienvenida, resaltando el valor del deporte como herramienta de unión y compañerismo entre los trabajadores. Posteriormente, realizó la simbólica patada inicial, con la cual quedó oficialmente inaugurada la justa. Por su parte, Arcelia Huerta llevó a cabo la declaratoria inaugural y tomó protesta a los jugadores participantes, siendo acompañada en el presídium por Alma Gámez y el representante sindical Gabriel Muñoz. La tribuna se llenó de color con la asistencia de familiares y compañeros que apoyaron con porras a sus respectivos equipos. Con este torneo, Denso Air System reafirmó su compromiso de brindar espacios de integración y convivencia a sus trabajadores.