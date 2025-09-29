Emocionantes partidos infantiles en Piedras Negras

El Club Zorros tuvo una jornada perfecta en Piedras Negras. La "ola naranja" no hizo el viaje a la frontera en vano y consiguió la triple victoria a costa de Cougars, rival al que enfrentó en la tercera jornada de la Temporada Infantil 2025.

En el partido que abrió la cartelera dominical, los Zorros sumaron su tercera victoria en la división U-8 tras imponerse ante los felinos por marcador de 28 puntos contra 12. Gabriel Rojas fue el principal artífice del triunfo al contribuir con 4 touchdowns y una conversión, secundado por César Peña con 6 puntos más, a la vez que los locales descontaron con anotaciones de Michael Garza.

Posteriormente, el club de la colonia Guadalupe consiguió una clara victoria de 30-0 en la categoría U-10, en la que se puso con marca de 2 juegos ganados y 1 perdido, mientras que en U-12 repitió el mismo marcador de 30-0 para redondear la jornada.

POTROS SUPERÓ A VAQUEROS

En Acuña, el Club Potros de la Colonia Tecnológico logró un par de victorias al visitar a Vaqueros. En la categoría U-8, los corceles se impusieron por marcador de 36-6, contando con una certera actuación de Darío Pérez quien hizo 5 touchdowns, mientras que Rogelio Rubio lo respaldó con 3 conversiones.

Después, en la categoría U-10, los corceles perdieron el invicto al caer por marcador de 12-8 ante los Vaqueros, mientras que en U-12, Potros ligó su tercer acierto con una holgada ventaja de 28-0, misma que fue liderada por Rogelio Martínez y José Flores, quienes se apuntaron un par de anotaciones y una conversión respectivamente.