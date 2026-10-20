Notaría Maldonado vence a Tecos Borja: 3-2 en Mezquital

La escuadra de Notaría Maldonado consiguió su octavo triunfo de la campaña y se reafirmó como líder de la categoría de 48 años y más, tras vencer a Tecos Borja por marcador de 3-2 durante la décima fecha de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

Una inspirada actuación de Arnoldo Maldonado le valió al conjunto notarista para imponer condiciones sobre la cancha de la colonia Mezquital. El diez firmó un hat-trick que apuntaló la ventaja frente a los Tecos, mientras que estos respondieron con doblete de Juan Francisco Huerta para recortar la diferencia en los cartones finales.

El resultado mantuvo a Notaría en el primer puesto de la tabla con una producción de 24 unidades, mientras que los Tecos se quedaron rezagados con 13 unidades.

La escuadra de Tigres Jr. ejerció una clara superioridad futbolística frente al Club Deportivo Miravalle y lo reflejó en el marcador con una holgada ventaja de 3-0, en otro cotejo de la jornada 10.

Los felinos del sector El Pueblo tomaron ventaja en la primera parte con gol de Jesús Ortegón, mientras que en la parte complementaria aparecieron Ernesto Bernal y Óscar Peña para ponerle el cerrojo al triunfo, el cual le permitió a Tigres mantener la segunda posición de la tabla con 23 puntos.