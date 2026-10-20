Cristiano Ronaldo recibe 30 días de suspensión y una multa tras abandonar a Portugal

Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal durante la última ventana internacional. La decisión fue anunciada por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que determinó que el jugador cometió una infracción disciplinaria de manera intencional.

De acuerdo con el reglamento federativo, la falta podía derivar en una suspensión de entre uno y seis meses. Sin embargo, el reconocimiento de su responsabilidad por parte del delantero permitió aplicar un castigo menor, luego de que admitiera su error en una carta publicada semanas atrás.

La multa económica también quedó establecida en 255 euros, una cantidad reducida en comparación con los ingresos que el futbolista esperaba obtener durante la temporada, principalmente por su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita y sus acuerdos comerciales.

Ronaldo abandonó la concentración el 30 de septiembre. Si el periodo de suspensión se contabiliza desde esa fecha, el atacante podría estar disponible para la siguiente convocatoria, prevista para la tercera semana de noviembre, cuando Portugal continuará su participación en la UEFA Nations League. La selección ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final de la Zona A.

La controversia con Jorge Jesus

El origen de la controversia estuvo relacionado con una decisión del entrenador Jorge Jesus durante el encuentro de Portugal frente a Noruega. Según la versión de Cristiano Ronaldo, el plan inicial contemplaba que viajara con el equipo, pero que no volviera a jugar hasta el cuarto compromiso de la ventana FIFA.

Aunque el delantero no apareció en la alineación titular, terminó incluido entre los suplentes y, según su relato, el técnico le comunicó que posiblemente tendría alrededor de 30 minutos de participación. Durante el partido, Ronaldo realizó ejercicios de calentamiento por indicación del cuerpo técnico, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

La tensión aumentó al día siguiente, cuando el jugador no entrenó junto al resto del grupo. El desacuerdo terminó por agravarse después de una conferencia de prensa de Jesus, cuyas declaraciones Ronaldo consideró contrarias a lo que, según él, habían acordado previamente.

En la carta que publicó posteriormente, el portugués acusó al entrenador de incumplir su palabra y cuestionó la manera en que se dirigió a él. Tras expresar su inconformidad, decidió abandonar el hotel donde se encontraba concentrada la selección.

La postura de Jorge Jesus

Por su parte, Jesus defendió su decisión de no utilizar al delantero, al argumentar que tomó la determinación de acuerdo con su interpretación del partido. También señaló que las diferencias podían resolverse, manifestó su deseo de que Ronaldo permaneciera en el equipo nacional y dejó en manos del jugador la decisión sobre su futuro con Portugal.

Posibilidad de regreso a la selección

Pese al enfrentamiento, Cristiano Ronaldo ha mostrado disposición para regresar a la selección, incluso bajo la dirección de Jesus, con quien coincidió durante su etapa en el Al Nassr. El delantero había reconocido que su salida de la concentración fue un error, aunque mantuvo sus críticas hacia el entrenador.

Jesus, en tanto, no ha descartado públicamente el retorno del máximo goleador histórico de Portugal. El técnico ha defendido su postura sobre las decisiones deportivas y ha insistido en que las mismas reglas deben aplicarse a todos los integrantes del equipo.

El respaldo que ha recibido el entrenador también forma parte del contexto de la disputa. Sus cuatro victorias en igual número de partidos han fortalecido su posición, mientras otros jugadores de la selección han expresado apoyo a sus planteamientos.

Con la sanción ya definida, la posibilidad de que Ronaldo vuelva a vestir la camiseta portuguesa permanece abierta. No obstante, el desenlace de la disputa dependerá de cómo evolucione su relación con Jesus y de las decisiones que se tomen de cara a las próximas convocatorias.