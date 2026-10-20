Bayern Múnich y Arsenal se enfrentan en la Champions League: duelo de gigantes

Bayern Múnich vs. Arsenal: duelo de gigantes en Champions League con sabor a revancha

El Bayern Múnich y el Arsenal se preparan para protagonizar uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la UEFA Champions League 2026-2027. El encuentro se disputará este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena, donde el conjunto alemán buscará revancha tras caer 3-1 ante los ingleses en Londres durante la pasada edición del torneo.

Bayern Múnich busca imponer su localía

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega motivado después de golear 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga, con una destacada actuación del colombiano Luis Díaz, quien marcó un triplete. Sin embargo, los alemanes dejaron escapar una ventaja en su anterior compromiso europeo y empataron 3-3 frente al Viking de Noruega. Previamente, habían debutado en la competición con una contundente victoria de 5-0 ante el Bodø/Glimt.

Uno de los principales atractivos será Harry Kane, quien atraviesa un gran momento goleador y buscará marcar la diferencia frente a un rival al que conoce bien por su pasado en el Tottenham.

Arsenal llega con paso perfecto en Europa

El conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, buscará mantener su buen arranque en la Champions League después de vencer 1-0 al Napoli y 3-0 al Lille, sin recibir goles en sus primeros dos encuentros. Bukayo Saka, Declan Rice y el guardameta David Raya serán piezas importantes para intentar frenar el ataque bávaro. No obstante, el Arsenal tendrá que superar una complicada prueba en territorio alemán, donde históricamente le ha costado conseguir resultados favorables.

Bajas y dudas que pueden cambiar el partido

El Bayern no podrá contar con Michael Olise, suspendido tras ser expulsado ante el Viking. Además, existen dudas sobre la disponibilidad del técnico Vincent Kompany y del mediocampista Joshua Kimmich, mientras que Manuel Neuer ha vuelto a entrenar tras una molestia en el pie.

Otros partidos destacados de la jornada

La actividad europea también contará con el Real Madrid frente al RB Leipzig y el encuentro entre el Real Betis, donde juega el mexicano Álvaro Fidalgo, y el Feyenoord.

El Bayern-Arsenal promete ser una prueba de alto nivel entre dos candidatos al título, con la revancha alemana y la intención inglesa de confirmar su buen momento como principales ingredientes del encuentro.