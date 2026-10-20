Dos Amigos supera a RB Insupla y avanza a la final del Torneo de Copa

La escuadra de los Dos Amigos tuvo la capacidad para reponerse de una tempranera desventaja y le dio la vuelta al partido para vencer por 2-1 a RB Insupla, sellando su pase a la final del Torneo de Copa en la categoría Primera Fuerza del Fútbol Municipal.

En duelo que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva, el pasado domingo, Insupla aprovechó un descuido de la zaga contraria para ponerse al frente en el marcador desde temprano. El cronómetro marcaba el minuto 20 cuando César Rodríguez sacó un disparo que terminó en la red para firmar el 1-0.

Sin embargo, los Dos Amigos respondieron de forma oportuna y encontraron el empate antes del final del primer lapso. José Robles apareció al minuto 36 con una anotación que emparejó el marcador y le dio un envión anímico al conjunto aurinegro.

En la parte complementaria, los Amigos se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Julio Sillas; sin embargo, ajustaron líneas y dosificaron el esfuerzo para competirle a Insupla. Pese a su inferioridad, los aurinegros mantuvieron el ritmo del partido, continuaron atacando y al 75 encontraron el gol que definió el triunfo, mismo que firmó Alejandro de la Fuente para confirmar el pase a la gran final de la justa copera.