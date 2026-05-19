Arsenal FC se corona campeón de la Premier League 2025

Después de más de dos décadas de espera, el sueño finalmente se hizo realidad para los aficionados del Arsenal FC. El conjunto londinense se proclamó campeón de la Premier League luego del empate del Manchester City, un resultado que selló matemáticamente el título para los "Gunners" cuando aún resta una jornada por disputarse.

La coronación del Arsenal no llegó por casualidad. Horas antes, el equipo logró una victoria clave de 1-0 frente al Burnley FC, alcanzando los 82 puntos en la clasificación. La presión quedó del lado del Manchester City, que necesitaba ganar para mantener viva la pelea. Sin embargo, un empate ante el AFC Bournemouth acabó con sus aspiraciones y dejó al Arsenal fuera de alcance en la tabla.

La victoria del Arsenal FC ante Burnley FC fue clave para el título.

La conquista tiene un sabor especial para el Arsenal: el club no levantaba el trofeo de liga desde 2004, cuando el legendario equipo dirigido por Arsène Wenger logró la histórica hazaña de terminar toda una temporada invicto, ganándose el apodo de "Los Invencibles". Desde entonces, el club atravesó años de reconstrucción, cambios de proyecto y constantes frustraciones en la lucha por el campeonato.

En campañas recientes, el Arsenal había estado cerca de romper la sequía, pero el poderío del Manchester City frustró sus aspiraciones. En 2023 y 2024, el equipo de Pep Guardiola logró remontadas decisivas para quedarse con la liga, mientras que en 2025 los londinenses volvieron a quedarse cortos al terminar detrás del Liverpool. Esta vez, la historia fue distinta.

Manchester City necesitaba ganar, pero su empate selló el destino del Arsenal.

El campeonato representa algo más profundo que sumar una copa al palmarés. Para muchos aficionados, este triunfo confirma el regreso del Arsenal a la élite del futbol europeo después de años de altibajos. La combinación de jóvenes talentos, una idea de juego sólida y constancia durante toda la temporada permitió al equipo sostener la presión en una de las ligas más competitivas del mundo.

Con el trofeo ya asegurado, ahora la gran pregunta es inevitable: ¿será este el inicio de una nueva dinastía del Arsenal en Inglaterra o solo el fin de una larga espera? Lo cierto es que, por ahora, el norte de Londres vuelve a celebrar como no lo hacía desde hace 22 años.