Pachuca se enfrenta a Washington Spirit en semifinal de W Champions Cup

El sueño internacional de las Tuzas está más vivo que nunca. El equipo femenil del Pachuca enfrentará al Washington Spirit en una de las semifinales más esperadas de la W Champions Cup, un partido que podría marcar un antes y un después para el futbol femenil mexicano.

El encuentro se disputará el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el emblemático Estadio Hidalgo, una sede que promete convertirse en una auténtica fortaleza para las hidalguenses. La transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+, permitiendo a miles de aficionados seguir cada minuto de esta batalla continental.

El partido se jugará el 20 de mayo de 2026 en el Estadio Hidalgo.

No se trata solo de una semifinal. Para Pachuca, este compromiso representa la posibilidad de consolidarse entre los clubes femeniles más importantes de la región. Enfrente estará el Washington Spirit, uno de los equipos más competitivos de la liga estadounidense, lo que convierte este choque en una prueba de alto calibre para las Tuzas.

La escuadra mexicana llega con figuras capaces de cambiar cualquier partido. La experiencia y olfato goleador de la delantera mexicana han sido fundamentales en la campaña, mientras que el equipo busca demostrar que la Liga MX Femenil puede competir al más alto nivel internacional.

Pachuca busca consolidarse entre los mejores clubes femeniles de la región.

El premio es enorme: el ganador avanzará a la Final de la W Champions Cup, programada para el 23 de mayo, donde se disputará el título regional y la posibilidad de abrirse paso hacia futuras competencias globales organizadas por FIFA. Este torneo se ha convertido en la principal vitrina del futbol femenil de clubes en la región de Concacaf.

Además, el crecimiento de esta competencia refleja el momento que vive el futbol femenil. Lo que antes parecía un proyecto emergente, hoy es una plataforma con mayor visibilidad, estadios más llenos y equipos mexicanos cada vez más protagonistas.

El ganador avanzará a la final de la W Champions Cup programada para el 23 de mayo.

Con el apoyo de su gente y la presión de jugar en casa, Pachuca buscará dar el golpe y acercarse a un título internacional histórico. La misión no será sencilla, pero las Tuzas tienen frente a ellas una oportunidad única de demostrar que el futbol femenil mexicano está listo para competir con las potencias de Norteamérica.

En una semifinal donde no hay margen de error, el balón comenzará a rodar y solo un equipo seguirá soñando con la corona continental. ¿Será la noche de Pachuca?