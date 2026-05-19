Carlos Alcaraz no jugará en Wimbledon por lesión de muñeca

El mundo del tenis tendrá una ausencia de peso en la temporada de hierba. El español Carlos Alcaraz confirmó que no participará ni en el torneo de Queen´s ni en Wimbledon debido a la lesión de muñeca que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varias semanas.

La noticia representa un duro golpe para los aficionados y para el propio jugador, quien había convertido Wimbledon en uno de los escenarios más importantes de su carrera. El tenista español explicó que, aunque su recuperación avanza favorablemente, todavía no está en condiciones de competir al máximo nivel.

¿Qué llevó a Carlos Alcaraz a renunciar a Wimbledon?

La baja de Alcaraz no llega sola. Antes de esta decisión, el español ya había tenido que renunciar a Roland Garros por la misma molestia física, una lesión sufrida durante el torneo de Barcelona y que ha complicado buena parte de su temporada 2026. Desde entonces, el actual número dos del ranking ATP ha permanecido en rehabilitación para evitar agravar el problema.

Impacto de la ausencia de Alcaraz en el circuito masculino

La ausencia en Wimbledon resulta especialmente significativa considerando el historial reciente del murciano en el césped londinense. Alcaraz conquistó el prestigioso Grand Slam en 2023 y 2024, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la nueva generación del tenis. Su estilo agresivo, velocidad y capacidad para resolver partidos en momentos críticos lo habían colocado nuevamente entre los favoritos para pelear por el título.

Más allá del impacto deportivo, su baja podría alterar el equilibrio competitivo del circuito masculino. La lucha por el liderato mundial parece inclinarse ahora hacia Jannik Sinner, quien podría aprovechar la ausencia de uno de sus principales rivales en una etapa crucial del calendario ATP.

Por ahora, Alcaraz ha dejado claro que la prioridad es recuperarse completamente. El objetivo no es acelerar su regreso, sino volver en condiciones óptimas para competir al más alto nivel y evitar recaídas que puedan comprometer el resto de la temporada. Mientras tanto, Wimbledon 2026 tendrá un vacío difícil de ignorar: el de uno de los jugadores más espectaculares y carismáticos del tenis actual.