¿El Mundial 2026 será un homenaje al pasado? Messi, CR7 y Memo Ochoa jugarían su última Copa

El Mundial de 2026 no solo será histórico por celebrarse en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— ni por estrenar un formato de 48 selecciones. También podría convertirse en el escenario donde algunas de las mayores leyendas del fútbol mundial jueguen su último partido en una Copa del Mundo.

Entre emociones, récords y nostalgia, nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa apuntan a vivir su "último baile" mundialista, cerrando una era que marcó a millones de aficionados.

Messi: el campeón que quiere cerrar el círculo

A sus casi 39 años, Lionel Messi llegaría al Mundial 2026 como el hombre que ya conquistó el trofeo más importante del planeta en Qatar 2022. Después de décadas de comparaciones, finales perdidas y presión mediática, el argentino alcanzó la cima y parece entrar a esta edición sin deudas pendientes.

Si es convocado por Argentina, Messi disputaría su sexta Copa del Mundo, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia. Además, ya posee el récord de más partidos jugados en Mundiales, consolidando un legado difícil de igualar.

Pero más allá de los números, la gran incógnita será si aún tiene energía para liderar a una Argentina que buscará defender el campeonato. Su presencia sería un regalo para el fútbol mundial: quizá la última oportunidad de verlo en el escenario más grande.

Cristiano Ronaldo: la ambición que no envejece

Si hay alguien que desafía el paso del tiempo, es Cristiano Ronaldo. El portugués llegaría a 2026 con más de 40 años, pero manteniendo la misma obsesión competitiva que lo convirtió en una máquina de récords.

El Mundial de Norteamérica podría ser su sexta participación, algo sin precedentes para un jugador de campo de su perfil. Incluso en la recta final de su carrera, Cristiano sigue siendo un referente de Portugal y un futbolista que rara vez acepta un papel secundario.

Para muchos aficionados, 2026 representará el cierre oficial de una rivalidad histórica: Messi vs. Cristiano. Dos generaciones crecieron discutiendo quién fue mejor. El próximo Mundial podría ser el punto final de ese debate dentro de la cancha.

Memo Ochoa: el eterno guardián mexicano

En México, pocas figuras despiertan tanta identificación mundialista como Guillermo Ochoa. Desde aquella actuación memorable ante Brasil en 2014 hasta el penal detenido a Robert Lewandowski en Qatar 2022, "Memo" construyó una reputación de especialista en Copas del Mundo.

El arquero mexicano aspira a disputar su sexta convocatoria mundialista, lo que lo colocaría en un club exclusivo de futbolistas legendarios. Aunque hoy pelea por un lugar en la alineación, su experiencia y liderazgo siguen siendo valorados dentro de la Selección Mexicana.

Para un país que será anfitrión, ver a Ochoa despedirse en casa tendría un significado especial: el adiós de uno de los rostros más reconocibles del fútbol mexicano moderno.

Más que un Mundial: el final de una época

El Mundial 2026 promete goles, sorpresas y nuevas estrellas, pero también será una despedida. La generación que dominó el fútbol durante casi dos décadas comienza a bajar el telón.

Messi, Cristiano y Ochoa representan historias distintas: el genio silencioso, el competidor incansable y el héroe de los momentos imposibles. Sin embargo, los tres comparten algo: podrían vivir su última gran cita con la historia.

Y quizá ese sea el verdadero atractivo del torneo: no solo descubrir quién será el próximo rey del fútbol, sino despedir a quienes definieron una era.